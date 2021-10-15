انت الان تتابع خبر توتر بين الفائزين والخاسرين في النتائج الاولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قطع الشوارع وفرض اطواق امنية على مراكز تواجد صناديق الاقتراع اهم ما عملت عليه الحكومة المراقبون الدوليون من جانبهم اشادوا بتلك الاجراءات التي اعتبروها خطوة جادة ومسؤولة ضد اي محاولات للتزوير والتشكيك بنزاهة الانتخابات الامر الذي دفع المواطنين ان يطالبوا الحكومة بتوفير حماية كاملة لكل من يشرف على الانتخابات.المواطنون من جانبهم اشادوا بدور الرقابة الدوية واشراك القضاء بالانتخابات وطالبوا بانهاء ما رافقها من تداعيات باسرع وقت لتشكيل حكومة مرتقبة علها تنتشلهم من واقعهم بحسب قولهم.

وعلى الرغم من اعتراض البعض وقبول الاخر للنتائج يرى مراقبون ان تداعيات ذلك الاختلاف ربما يعرض السلم الاهلي للخطر وسط مطالبات بتقبل النتائج التي كانت باشراف دولي.