انت الان تتابع خبر ما بعد النتائج الاولية للانتخابات... الكتل السياسية تستعد لماراثون التحالفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقا للمشهد الحالي يبدو ان سير التحالفات امام طريقين وغير معقد كما يظن البعض ولا خيارات امام القوى السياسية سوى الكلتة الفائزة بأكبر عدد من الاصوات او الكتلة الاكثر تحالفا وتقاربا وهذا يعتمد بحسب اوساط متابعة على قناعة الكتل من عدمها.



مبدئيا وفي ظل هذا الاحتقان السياسي الحاصل .. المعطيات وبقراءة متابعين تشير الى اتجاه واحد لاغير وهو التحالف مابين الخصم والصديق وذلك لفك عقدة ما خلفته نتائج الانتخابات المبكرة .