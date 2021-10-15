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ما بعد النتائج الاولية للانتخابات... الكتل السياسية تستعد لماراثون التحالفات

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بغداد - ياسين صفوان - وفقا للمشهد الحالي يبدو ان سير التحالفات امام طريقين وغير معقد كما يظن البعض ولا خيارات امام القوى السياسية سوى الكلتة الفائزة بأكبر عدد من الاصوات او الكتلة الاكثر تحالفا وتقاربا وهذا يعتمد بحسب اوساط متابعة على قناعة الكتل من عدمها.

مبدئيا وفي ظل هذا الاحتقان السياسي الحاصل .. المعطيات وبقراءة متابعين تشير الى اتجاه واحد لاغير وهو التحالف مابين الخصم والصديق وذلك لفك عقدة ما خلفته نتائج الانتخابات المبكرة .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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