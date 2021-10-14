المفوضية تحدد موعد استكمال عد وفرز ما تبقى من المحطات

وقالت المفوضية بحسب وكالة الانباء العراقية، "غير مسؤولين عن ما أعلن من نتائج وعدد مقاعد الكتل وسنكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات خلال اليومين المقبلين".

وأضافت أنه "بعد إعلان النتائج بدأت هجمة قوية على المفوضية ليس فيها أي أدلة أو وثائق دقيقة"، مشيرة الى أن "التواريخ المتأخرة حدثت مع عدد محدود من أجهزة الاقتراع".