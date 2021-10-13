الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يحذر من المضي بنتائج 'انتخابات تشرين'

وجاء في بيان للقوى، ورد لـ الخليج 365، "كنا قد اعلنا رفضنا لما اعلن من نتائج اولية للانتخابات وفق معطيات فنية واضحة وان ما ظهر في اليومين الماضيين من فوضى في اعلان النتائج وتخبط في الاجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع قد عزز عدم ثقتنا باجراءات المفوضية مما يدعونا الى التاكيد مجدداً على رفضنا لما اعلن من نتائج".وأشار البيان إلى أن "المضي بتلك النتائج يهدد بتعريض السلم الاهلي للخطر".

وأمس الثلاثاء، أعلن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية، عن عدم قبوله بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، مؤكداً طعنه بها.

