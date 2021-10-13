انت الان تتابع خبر علاوي: قاآني زار بغداد بعد الانتخابات.. الاقتراع خضع لتدخلات خارجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي خلال حديثه في برنامج "علناً"، إن "قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني أجرى زيارة سرية الى بغداد بعد اجراء الانتخابات التشريعية"، مبيناً أن "تلك الزيارة لا تخلو من التأثير على نتائج الانتخابات"، مؤكداً "خضوع العملية الانتخابية الأخيرة إلى التدخلات الخارجية".وأضاف، أن "العملية الانتخابية لم تعد الخيار المناسب للشعب العراقي"، موضحاً أن "نسب المشاركة في الاقتراع التي أعلنت عنها المفوضية غير حقيقية، خاصة أن المراكز الانتخابية كانت شبه خالية"، مستدركاً أن "نسبة المشاركة الواقعية لم تتجاوز الـ20%".

وأتم علاوي، أن "المفوضية لعبت دوراً سيئاً بالاشراف على الانتخابات، ولم تنجح فيها"، منوهاً إلى "عطل أجهزة الانتخاب في مناطق واسعة من البلاد".

وتابع، أن "المال السياسي كان له دور كبير جداً في هذه الانتخابات"، متوقعاً "زيادة الصراع داخل البيت الشيعي بعد نتائج الاقتراع".



ولفت علاوي إلى، أنه حذر سابقاً من صراع "كردي – كردي، سني – سني، وشيعي – شيعي"، مشدداً على أن "القوى السياسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن المحاصصة".

وبشأن ترشح أبنته سارة للانتخابات البرلمانية، رأى أنها "استعجلت القرار"، مؤكداً أنه "لم يشترك بالترويج لها".

ونوه إلى أنه "لغاية اللحظة لم يتم محاسبة قتلة المتظاهرين، وقتلة هشام الهاشمي".

وفي سياق آخر، رأى رئيس الوزراء الاسبق، أن "انسحاب الولايات المتحدة من العراق كان خطأ كبيراً".

وأشار علاوي إلى "وجود تدخل إسرائيلي في الشأن العراقي".