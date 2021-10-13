محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً

وقالت المحافظة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس؛ لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكذلك من أجل إفساح المجال أمام الزوار".

واستثنت المحافظة، وفق البيان، "القوات الأمنية والدوائر الخدمية والصحية التي تقدم خدمة للناس، بالإضافة إلى مدارس التربية التي لديها امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط".

