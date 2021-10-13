الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي

وعند الساعة 1510 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 9.0740 مقابل الدولار، منخفضة قليلا عن مستوى الإغلاق السابق.

وخسرت العملة التركية حوالي 18% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مما فاقم زيادة في التضخم إلى حوالي 20%.



وأجرى البنك المركزي التركي خفضا غير متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% الشهر الماضي فيما اعتبره محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي للرئيس رجب طيب اردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.