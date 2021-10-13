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علاوي: العملية الانتخابية في العراق خضعت لـ'تدخلات خارجية'

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بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس الوزراء الاسبق، اياد علاوي، اليوم الأربعاء، عن زيارة سرية اجراها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني الى بغداد بعد اجراء الانتخابات التشريعية، فيما أشار إلى أن العملية الانتخابية الأخيرة في العراق خضعت لـ"تدخلات خارجية".
اياد علاوي: العملية الانتخابية لم تعد الخيار المناسب للشعب ونسبة المشاركة المعلنة "غير حقيقية"

علاوي: قائد فيلق القدس اجرى زيارة سرية الى العراق بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية

علاوي: العملية الانتخابية في العراق خضعت لـ"تدخلات خارجية"


يتبع..
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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