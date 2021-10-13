انت الان تتابع خبر علاوي: العملية الانتخابية في العراق خضعت لـ'تدخلات خارجية' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس الوزراء الاسبق، اياد علاوي، اليوم الأربعاء، عن زيارة سرية اجراها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني الى بغداد بعد اجراء الانتخابات التشريعية، فيما أشار إلى أن العملية الانتخابية الأخيرة في العراق خضعت لـ"تدخلات خارجية".