انت الان تتابع خبر بعد قليل.. إياد علاوي ضيف برنامج 'علناً' على شاشة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تبث قناة السومرية الفضائية بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "علناً".
وضيف حلقة اليوم، رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي.
و"علناً" هو برنامج سياسي تبثه قناة السومرية بعد التاسعة مساءً من كل أربعاء، يناقش قضايا الساعة وأسئلة الناس وما يدور في أروقة السياسة وصناعة القرار، مع المسؤولين وأصحاب الشأن والاختصاص، تقدمه الزميلة سمارة محمود.
و"علناً" هو برنامج سياسي تبثه قناة السومرية بعد التاسعة مساءً من كل أربعاء، يناقش قضايا الساعة وأسئلة الناس وما يدور في أروقة السياسة وصناعة القرار، مع المسؤولين وأصحاب الشأن والاختصاص، تقدمه الزميلة سمارة محمود.