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تسجيل 4 هزات أرضية في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث اربعة هزات ارضية فجر اليوم جنوبي شرق مدينة خانقين من محافظة ديالى.
وبين تقريرها : ان "الهزات الارضية سجلت في اوقات متفاوته حيث سجلت الهزة الاولى في تمام الساعة 02:05:08 وبلغت قوتها (2،9) درجة كما حيث سجلت الهزة الثانية عند الساعة 03:05:10 وبلغت قوتها (2،9) درجة وبين التقرير ان الهزة الثالثة سجلت في تمام الساعة 03،32:30 وبلغت قوتها (2،8) درجة والهزة الرابعة والاخيرة سجلت في تمام الساعة 04،29:06 وبقوة مقدارها (3،3) درجة حيث تبعد جميع الهزات (12) كم جنوب شرق مدينة خانقين في محافظة ديالى ".

وتابع، "ولم يتم الشعور بهما من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .

ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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