تسجيل 4 هزات أرضية في ديالى

وبين تقريرها : ان "الهزات الارضية سجلت في اوقات متفاوته حيث سجلت الهزة الاولى في تمام الساعة 02:05:08 وبلغت قوتها (2،9) درجة كما حيث سجلت الهزة الثانية عند الساعة 03:05:10 وبلغت قوتها (2،9) درجة وبين التقرير ان الهزة الثالثة سجلت في تمام الساعة 03،32:30 وبلغت قوتها (2،8) درجة والهزة الرابعة والاخيرة سجلت في تمام الساعة 04،29:06 وبقوة مقدارها (3،3) درجة حيث تبعد جميع الهزات (12) كم جنوب شرق مدينة خانقين في محافظة ديالى ".وتابع، "ولم يتم الشعور بهما من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .

ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

