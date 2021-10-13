إسبانيا تعلن إجلاء 160 أفغانيا إضافيا عبر باكستان

وذكرت الوزارة في بيان، أن البعثة الإسبانية تمكنت من إخراج العمال الأفغان وعائلاتهم عبر باكستان قبل نقلهم جوا إلى قاعدة جوية قريبة من مدريد مساء الثلاثاء.

وأطلقت إسبانيا مهمة لإخراج العمال الأفغان الذين لم يتمكنوا من مغادرة أفغانستان خلال عملية الجسر الجوي في أغسطس الماضي عندما أجلت السلطات حوالي 2200 إسباني وأفغاني عبر مطار كابل.



وزار وزير الخارجية الإسباني خوسيه الباريس، باكستان وقطر الشهر الماضي لطلب مساعدتهما في إخراج المزيد من العمال الأفغان.