انت الان تتابع خبر الكشف عن جنسية 'المضيفتين الراقصتين' بطائرة محمد رمضان (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت مصادر في سلطة الطيران المدني المصرية، اليوم الأربعاء، عن جنسية طاقم الطائرة الخاصة الذي ظهر في فيديو بثه الفنان محمد رمضان علي صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر، أن طاقم الضيافة، الذي ظهر معه وهو يرقص، ألمانيا وليس مصريا، وتابع لشركة طيران ألمانية.
وأشار إلى أنه ليس لسلطة الطيران المدني أي سلطة عليهم، لأنهم لا يخضعون لسلطة الطيران المدني المصري، وليس من حق السلطة التدخل، حتى ولو كانت الطائرة داخل الأجواء المصرية.
وكان الفنان محمد رمضان نشر فيديو تظهر فيه مضيفتين وهما يرقصان معه على أنغام إحدى أغانيه التي تم طرحها مؤخرا، وذلك أثناء توجهه إلى "الجونة".
وأشار إلى أنه ليس لسلطة الطيران المدني أي سلطة عليهم، لأنهم لا يخضعون لسلطة الطيران المدني المصري، وليس من حق السلطة التدخل، حتى ولو كانت الطائرة داخل الأجواء المصرية.
وكان الفنان محمد رمضان نشر فيديو تظهر فيه مضيفتين وهما يرقصان معه على أنغام إحدى أغانيه التي تم طرحها مؤخرا، وذلك أثناء توجهه إلى "الجونة".