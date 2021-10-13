الكشف عن جنسية 'المضيفتين الراقصتين' بطائرة محمد رمضان (فيديو)

وأوضحت المصادر، أن طاقم الضيافة، الذي ظهر معه وهو يرقص، ألمانيا وليس مصريا، وتابع لشركة طيران ألمانية.

وأشار إلى أنه ليس لسلطة الطيران المدني أي سلطة عليهم، لأنهم لا يخضعون لسلطة الطيران المدني المصري، وليس من حق السلطة التدخل، حتى ولو كانت الطائرة داخل الأجواء المصرية.



وكان الفنان محمد رمضان نشر فيديو تظهر فيه مضيفتين وهما يرقصان معه على أنغام إحدى أغانيه التي تم طرحها مؤخرا، وذلك أثناء توجهه إلى "الجونة".