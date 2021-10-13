التعليم تعلن استمرار التقديم لقناة النخبة الى الـ27 من الشهر الحالي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، أن قناة النخبة لقبول الطلبة للسنة الدراسية 2022/2021 تستمر الى غاية السابع والعشرين من تشرين الأول الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "التزاما بالضوابط المعتمدة في هذا المجال فإن قبول الطلبة في هذه القناة يشمل ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفرعين الإحيائي والتطبيقي وأن التقديم يكون الى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية والتربية الأساسية".

واضاف البيان، "فإن القبول ضمن هذه القناة في تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز يكون للطلبة من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي وأن الحد الأدنى للقبول في هذا التخصص (92%)".

وتابع، "وتوضيحا لفئات الطلبة المشمولين في القبول ضمن هذه القناة فهم خريجو الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2021/2020 فيما يحق للطالب المتقدم على القناة المذكورة التقديم الى قناة القبول المركزي".

واوضح البيان، ان "الجامعات المعنية ستتولى إجراء الاختبار الخاص والترشيح للطلبة المتقدمين ضمن التوقيتات المعتمدة وإدخال البيانات المطلوبة عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".