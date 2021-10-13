انت الان تتابع خبر الخليج 365 تنشر نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 8 آلاف محطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس الاثنين، نتائج الانتخابات الأولية في بغداد والمحافظات. وأدناه تفاصيل نتائج العد والفرز اليدوي حسب المحافظات: