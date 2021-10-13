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مفوضية الانتخابات تعلن نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 8 آلاف محطة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، عن نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 8 آلاف محطة في محافظات عدة.

وشملت النتائج في محافظات اربيل - 4 دوائر، والانبار- 4 دوائر، البصرة- 6 دوائر، السليمانية- 5 دوائر، القادسية- 3 دوائر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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