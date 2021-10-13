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انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تعلن نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 8 آلاف محطة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، عن نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 8 آلاف محطة في محافظات عدة.
وشملت النتائج في محافظات اربيل - 4 دوائر، والانبار- 4 دوائر، البصرة- 6 دوائر، السليمانية- 5 دوائر، القادسية- 3 دوائر.