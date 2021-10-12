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بغداد.. استهداف منزل آمر لواء في الحشد بقنبلة صوتية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تعرض منزل آمر لواء في الحشد للاستهداف بقنبلة صوتية في بغداد.

وقال الحشد في بيان، إن "قنبلة صوتية استهدفت، مساء اليوم الثلاثاء، المقدم حقي اسماعيل امين (أبو أكبر الخالدي) آمر اللواء ٣٣ في الحشد الشعبي بمنطقة الشعلة في العاصمة بغداد".

 

وأضاف البيان أن "الاعتداء اسفر عن إصابة اثنين من أفراد العائلة بجروح طفيفة".

 

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بإصابة شخص بانفجار جسم غريب في الشعلة شمالي بغداد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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