بغداد.. استهداف منزل آمر لواء في الحشد بقنبلة صوتية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تعرض منزل آمر لواء في الحشد للاستهداف بقنبلة صوتية في بغداد.

وقال الحشد في بيان، إن "قنبلة صوتية استهدفت، مساء اليوم الثلاثاء، المقدم حقي اسماعيل امين (أبو أكبر الخالدي) آمر اللواء ٣٣ في الحشد الشعبي بمنطقة الشعلة في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "الاعتداء اسفر عن إصابة اثنين من أفراد العائلة بجروح طفيفة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بإصابة شخص بانفجار جسم غريب في الشعلة شمالي بغداد.