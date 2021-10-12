انت الان تتابع خبر الحزن يُسَيطر على ديانا كرزون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونعت كرزون والد زوجها عبر حسابها على إنستغرام، في بيان قالت به: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَتُهَا النَفْسُ الْمُطْمَئِنَة ارْجِعِي إِلَى رَبِكِ رَاضِيَة مَرْضِيَة فَأدخلي فِي عِبَادِي وَأدخلي جَنَتِي)»، وأضافت: «انتقل إلى رحمة الله تعالى حماي أبو زوجي العم (عصام سعيد العمري)، الله يرحمك عمي عصام... عزائي إلى زوجي وحماتي وإخوانه، وكل عشيره العمري».



وكشفت ديانا عن موعد ومكان صلاة الجنازة، قائلة: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون... صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد سحاب الكبير، وسيشيع جثمانه إلى المقبرة الإسلامية في سحاب وتقبل التعازي للرجال والنساء في منزل نجله معاذ الكائن في ضاحية النخيل مقابل جمعية عين الصايغ».