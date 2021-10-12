انت الان تتابع خبر البيت الأبيض يهنئ العراق على إجراء الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هنأ البيت الأبيض الحكومة العراقية، الثلاثاء، على إجراء الانتخابات، التي قال إنها "أجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد"، وأشار إلى أنه "بانتظار التصديق على النتائج".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي للصحفيين: "نهنئ الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة".
وأضافت: "بمجرد التصديق على النتائج النهائية، نأمل بأن يشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسد إرادة الشعب العراقي".