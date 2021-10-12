انت الان تتابع خبر البيت الأبيض يهنئ العراق على إجراء الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هنأ البيت الأبيض الحكومة العراقية، الثلاثاء، على إجراء الانتخابات، التي قال إنها "أجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد"، وأشار إلى أنه "بانتظار التصديق على النتائج".

