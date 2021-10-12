الصدر يدعو الى الالتزام بالطرق القانونية بشأن الاعتراضات الانتخابية

بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية.



واعتبر الصدر في تغريدة على "تويتر"، الصدر: الخلافات السياسية يتضرر منها الشعب لا الكتل".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس الاثنين، نتائج الانتخابات المبكرة، اظهرت تقدم الكتلة الصدرية بحصولها على 73 مقعداً بينما حصل تحالف الفتح على 14 مقعداً، واعلن بعد ساعات الاطار التنسيقي للقوى الشيعية طعنه بالنتائج وعدم قبوله بها.