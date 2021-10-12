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الكويت تشيد بإجراء الانتخابات العراقية دون حوادث

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بغداد - ياسين صفوان - أشادت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بإجراء الانتخابات العراقية دون حوادث، وفي ظل أجواء آمنة.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تلقّى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، عبّر فيه عن تهانيه للعراق حكومة وشعباً بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية".

وأكد الكاظمي خلال الاتصال، "تقديره للتهاني والتمنيات الكويتية، مجدداً حرص العراق على تثبيت أفضل العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الكويتي "بإجراء الانتخابات العراقية دون حوادث، وفي ظل أجواء آمنة، وبمشاركة مراقبين دوليين أكدوا شفافيتها".

وقد ثمّن الصباح "أداء القوات الأمنية العراقية في ملاحقة عصابات الإرهاب، وتأمين الانتخابات في الوقت نفسه؛ مما يؤشر التطور الإيجابي الكبير في الجانب الأمني بالعراق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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