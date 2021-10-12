فرنسا تحظر تغليف الفاكهة والخضار بالبلاستيك... والسبب؟

ونشرت الحكومة الفرنسية، تطبيقا لقانون سن في شباط 2020، قائمة تشمل 30 نوعا من الخضار والفاكهة يجب أن تباع دون تغليف بلاستيكي اعتبارا من أول يوم في العام الجديد.

وأضافت الوزارة في بيان "نستعمل كمية فظيعة من البلاستيك غير القابل لإعادة الاستخدام في حياتنا اليومية. وبالتالي يهدف القانون إلى تقليص استخدام البلاستيك من هذا النوع وتعزيز استبداله بمواد أخرى يمكن إعادة استعمالها وقابلة للتدوير في عمليات التغليف".