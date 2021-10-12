تحالف الفتح يطالب بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي

بغداد - ياسين صفوان - طالب تحالف الفتح، الثلاثاء، بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي مهند نعيم.

وقال التحالف في بيان، "نطالب القضاء العراقي بمحاكمة المدعو "مهند نعيم" مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي على اعترافاته بتسجيل صوتي مسرب بأنه مكلف بدخول العملية الانتخابية وتهديم ملفات انتخابية خاصة تستهدف كتل كبيرة معينة".



وأكد تحالف الفتح انه "سيحاسب حسابا عسيرا كل من تسول له نفسه المساس بالعراق وسيادته ومؤسساته الدستورية التي بنيت بدماء رجاله، وستقف بالضد من كل من يحاول اسقاط العملية الديموقراطية في العراق".

وكان المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي أكد، اليوم الثلاثاء، أن تحالفه لن يتخلى عن أصوات جماهيره، معتبراً أن هناك ارباكاً بإعلان نتائج الانتخابات.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس الاثنين، نتائج الانتخابات المبكرة، اظهرت تقدم الكتلة الصدرية بحصولها على 73 مقعداً بينما حصل تحالف الفتح على 14 مقعداً، واعلن بعد ساعات الاطار التنسيقي للقوى الشيعية طعنه بالنتائج وعدم قبوله بها.