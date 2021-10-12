رئيس الفيفا يعرض استضافة كأس العالم على إسرائيل والإمارات

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت اليوم الثلاثاء، رئيس الفيفا جياني إنفنتينو وهنأه بمناسبة زيارته الأولى إلى إسرائيل.

وطرح رئيس الفيفا فكرة قيام إسرائيل باستضافة مباريات المونديال في العالم 2030، إلى جانب دول أخرى في المنطقة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.