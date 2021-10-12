تحالف الفتح: لن نتخلى عن أصوات جماهيرنا

وقال الاسدي خلال مؤتمر صحافي، "لن نتخلى عن أصوات جماهيرنا واتفقنا على اجراءات مهمة تضمن نزاهة الانتخابات، لكن ما اعلن من نتائج لم نجد فيه الشفافية".

وأضاف أن "عدداً غير قليل من الجماهير لم تتمكن من الإملاء باصواتها بسبب الإجراءات المعقدة كالبصمة والاجهزة الالكترونية"، مشدداً بالقول "هناك ارباك واضح في إعلان النتائج".