شرطة ميسان توضح بشأن تعرض منزل احد الأطباء لإطلاق نار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها ضمن قاطع حطين شرعت بالتحقيق في حادثة إطلاق النار" ، مؤكدةً ان "الحادثة وقعت بسبب خلاف سابق مع "الدكتور الدكتور حيدر سعدون" من قبل ذوي احد المتوفين بفايروس كورونا وبعد رفضهم للإجراءات القانونية والتي لم تحمل الدكتور مسؤولية الوفاة ، قاموا باللجوء الى الطرق العشائرية وارتكابهم لجريمة اطلاق النار ما يعرف "بالدگة العشائرية"، موضحة انه "تم توفير حماية له في وقت سابق وبطلب منه تم سحبها".وأضافت انه "تمت مداهمة منازل المتهمين بالحادثة بعد تشخيصهم وصدور مذكرة اعتقال بحقهم ولا يزالوا في طور الملاحقة ".

أشارت المديرية الى ان "هذه الأفعال لا تعتبر جرماً ممنهج او استهدافاً للكوادر الطبية مثلما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي ، انما هي افعال لبعض الخارجين عن القانون وتندرج بسياق الخلافات الشخصية والتي ستواجه بإجراءات رادعة وقوية بقوة القانون".

