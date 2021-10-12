انت الان تتابع خبر دراسة تكشف سبب وجود العظام والجماجم في كهف أم جرسان السعودي والان مع التفاصيل

وأبلغ الباحثون، في دراستهم الجديدة، عن اكتشاف مئات الآلاف من العظام التي تنتمي إلى 14 نوعا مختلفا على الأقل من الحيوانات، مثل الماشية، الخيول، الجمال، القوارض، وحتى أن بعض هذه العظام بشرية.

وعن سبب وجود كل هذه العظام، أوضح الباحثون أنه من المرجح أن يعود ذلك إلى الضبع المخطط (Hyaena hyaena)، وهو حيوان متعطش للعظام، حيث يقوم بنقلها إلى أوكار لاستهلاكها أو لإطعام صغارها.ومن الممكن أن تكون أنواع أخرى من الحيوانات قد جمعت مجموعة العظام العملاقة، مثل الثعالب أو الذئاب، لكن الفريق البحثي يقول إن حجم الأدلة يشير إلى الضباع، إذ لا تقوم الذئاب عادة بنقل العظام بعيدا عن مواقع القتل، ولا تستطيع الثعالب حمل مثل هذه الفرائس الكبيرة أو التهامها بسهولة.

واعتبرت الدراسة أنه جميع الأدلة تشير إلى أن أم جرسان كانت بمثابة عرين ومأوى للضبع المخطط، ويمكن القول إنه كان وكرا للأمهات من الضباع.

وفي يونيو الماضي، أعلنت هيئة التراث السعودية توصل علماء آثار وأحافير إلى اكتشاف جديد داخل كهف أم جرسان تمثل باحتوائه على عشرات الآلاف من عظام الحيوانات، وكذلك جماجم إنسان يرجح أنها قد نبشت من قبور قريبة تعود لما قبل التاريخ.

وأشارت الهيئة إلى أن الفريق البحثي يفحص العظام للحصول على الحمض النووي، فيما تجرى دراسة أخرى حول تاريخ الرعي في الجزيرة العربية واستئناس الحيوان فيها.