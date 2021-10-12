اليابان تحقق فوزا ثمينا على استراليا ضمن تصفيات المونديال

وافتتح لاعب "الساموراي" أوه تاناكا التسجيل مبكرا لمنتخبه في الدقيقة الثامنة من انطلاق صفارة البداية، ورد الأسترالي لاعب خط الوسط أجدين هروستيك بهدف التعادل عند الدقيقة 70. ولكن زميله المدافع عزيز بيهيش أهدى هدف الفوز لليابان في الوقت القاتل في الدقيقة 85 من عمر المباراة .ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، لينعش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، أول المنافسة على الأقل على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق.

بينما توقف رصيد منتخب أستراليا عند 9 نقاط، ويحتل صدارة المجموعة حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة وصيفه السعودي أمام ضيفه الصيني مساء اليوم الثلاثاء أيضا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

