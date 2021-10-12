الصدر: لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، إنه لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم، وفيما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، دعا الى الاحتفال بالكتلة الأكبر.

وقال الصدر في كلمة له، إن "هذا اليوم يوم انتصار الاصلاح ولا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم".

وأضاف أن "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل بالشأن العراقي او تشكيل الحكومة"، داعياً الى "حصر السلاح بيد الدولة".

وشدد الصدر بالقول "سيحاسب كل فاسد مهما كان وسنزيح الفساد ولن نحيد عن ذلك وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي".

وتابع "ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الاخرين".

واعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين، النتائج الاولية للانتخابات في عموم المحافظات، وحصل التيار الصدري بحسب المعطيات على 73 مقعداً.