القبض على 3 متهمين بعد 12 ساعة من أرتكابهم جريمة قتل في كركوك

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وبعد حصول جريمة قتل وأصابة مواطن أخر كانو يستقلون دراجة نارية قرب جسر ليلان داخل مركز مدينة كركوك، شرعت مفارز مكتب مكافحة اجرام العروبة بالتحقيق والتحري عن ملابسات الحادث ومتابعة كامرات المراقبة".وأضاف البيان، إنه "تم التوصل الى الجناة وبعملية أمنية تم القبض على ثلاثة متهمين وأعترفوا بقيامهم باطلاق النار على المجنى عليهم وضبط العجلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة وبداخلها أسلحة وملابس عسكرية ولوحات عجلات مختلفة الانواع".

وأكد البيان، "عرض نتائج المتهمين على قاضي التحقيق وصدقت أقوالهم بالاعتراف أبتدائيا وقضائياً وتم توقيفهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".