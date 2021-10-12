مواطن يقتل سائق تكسي في اربيل إثر خلاف على سعر 'الاجرة'!

وذكرت مديرية شرطة أربيل في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "سائق تكسي فتح النار على راكب في منطقة (باناسلاوة) واراده قتيلا بسبب اجرة التوصيل".

وأضافت، أن "المجني عليه يدعى (برزان نصر الله أحمد)، قتل بالرصاص اثر مشادة مع سائق سيارة أجرة بسبب رسوم النقل".



وأشارت الشرطة إلى أن "المتورط في الجريمة لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، فيما تجري القوات الامنية بحثا للوصول إليه".