انت الان تتابع خبر مواطن يقتل سائق تكسي في اربيل إثر خلاف على سعر 'الاجرة'! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، حادث قتل "غريب"، بين سائق تكسي وأحد الركاب إثر خلاف على أجرة التوصيل.
وذكرت مديرية شرطة أربيل في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "سائق تكسي فتح النار على راكب في منطقة (باناسلاوة) واراده قتيلا بسبب اجرة التوصيل".
وأضافت، أن "المجني عليه يدعى (برزان نصر الله أحمد)، قتل بالرصاص اثر مشادة مع سائق سيارة أجرة بسبب رسوم النقل".
وأشارت الشرطة إلى أن "المتورط في الجريمة لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، فيما تجري القوات الامنية بحثا للوصول إليه".
وأضافت، أن "المجني عليه يدعى (برزان نصر الله أحمد)، قتل بالرصاص اثر مشادة مع سائق سيارة أجرة بسبب رسوم النقل".
وأشارت الشرطة إلى أن "المتورط في الجريمة لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، فيما تجري القوات الامنية بحثا للوصول إليه".