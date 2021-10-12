هاكر يخترق حساب النيابة الادارية في دولة عربية وينشر صوراً 'فاضحة'

وأكد سمير في بيان رسمي، أن النيابة الإدارية استعادت السيطرة على الحساب، مصيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه ستتم ملاحقة مخترقي الحساب الرسمي للهيئة، قائلا إن هذا الفعل يقع تحت طائلة قانون الجريمة الإليكترونية .وتعرضت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، للاختراق ونشر هاكر صورا فاضحة قبل أن يتم استرداد الحساب.

يذكر أن النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، أطلق السبت الماضي استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.

وبحسب بيان رسمي تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافي، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.



وشارك في إعداد الاستراتيجية الجديدة متخصصون في التخطيط الاستراتيجي على رأسهم خبراء بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك.