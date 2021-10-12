الرئيس الكوري الشمالي يهاجم واشنطن.. والسبب؟

وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم قال في كلمة ألقاها في معرض تطوير الدفاع إن بيونغيانغ تزيد من قوتها العسكرية فقط للدفاع عن النفس وليس لبدء حرب.

وقال، "لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش منع الحرب نفسها وزيادة درء الحرب حرفيا من أجل حماية السيادة الوطنية".



وأضاف كيم، دون الخوض في تفاصيل، إنه على الرغم من تصريحات واشنطن بأنها لا تحمل أي مشاعر عدائية تجاه كوريا الشمالية، فإنه من الصعب تصديق هذه التأكيدات في مواجهة استمرار "أحكامها وأفعالها الخاطئة".