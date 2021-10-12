استمرار اغلاق المنطقة الخضراء والدخول فقط لهذه الفئة

وقال المصدر للسومرية: إن "المنطقة الخضراء لازالت مغلقة والسماح فقط لحاملي الباجات والاستثناءات بدخولها".

وكانت القوات الأمنية قد أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، تزمانا مع إعلان نتائج الانتخابات يوم أمس الأثنين ووجود أحتفالات في العاصمة".

