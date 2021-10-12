انت الان تتابع خبر استمرار اغلاق المنطقة الخضراء والدخول فقط لهذه الفئة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن مداخل المنطقة الخضراء ما زالت مغلقة إلى الآن.
وقال المصدر للسومرية: إن "المنطقة الخضراء لازالت مغلقة والسماح فقط لحاملي الباجات والاستثناءات بدخولها".
وكانت القوات الأمنية قد أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، تزمانا مع إعلان نتائج الانتخابات يوم أمس الأثنين ووجود أحتفالات في العاصمة".
وكانت القوات الأمنية قد أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، تزمانا مع إعلان نتائج الانتخابات يوم أمس الأثنين ووجود أحتفالات في العاصمة".