الأمم المتحدة تثني على انتخابات العراق وتجدد الالتزام بدعمه

وذكرت صفحة المنظمة الدولية عبر "فيسبوك" أن غوتيرش أثنى في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، على "نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع".

وحث الأمين العام في البيان، جميع أصحاب المصلحة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني للانتخابات بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، وذلك "لحل أي نزاعات انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".