رسالة من أديل الى دولة عربية والشرق الأوسط

وأشارت أديل في أول لقاء مباشر لها مع متابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، البالغ عددهم 40 مليونا، إلى أنها تلقت طلبا من أحد معجبيها بزيارة دولة الكويت، وفقا لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية.كما ردت على أحد المعجبين السعوديين، قائلة: "أهلا بالسعودية".

وردت المطربة صاحبة الأغنية الشهيرة "Hello" على معجب يطلب منها زيارة المنطقة العربية، وقالت له بسعادة: "أحب أن آتي إلى الشرق الأوسط".

وطمأنت أديل جمهورها في بثها المباشر الأول على "إنستغرام" بشأن صحتها العقلية، مؤكدة لهم أنها جيدة في الوقت الحالي، كما أن كتابة كلمات أغانيها كان بمثابة علاج لها.

وأدت أديل لمعجبيها مقطعا من أحدث أغانيها المنفردة "Easy on Me"، والتي تستعد لطرحها يوم الجمعة المقبل.