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بالاسماء.. نتائج الانتخابات في محافظة الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، أسماء الفائزين من محافظة الانبار في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.
الدائرة الأولى:
- محمد ريكان الحلبوسي
- مصطفى احمدعرسان مشوط
- يحيى غازي عبد اللطيف
- سميعة محمد خليفة غلاب

الدائرة الثانية :
- علي فرحان حميد
- اكرم عبد مخلف
-فهد مشعان تركي
- ابتسام محمد درب


الدائرة الثالثة:
- هيبت حمد عباس عبد الجبار
- سالم مطر عبد حسن
- نهلة جبار خليفة

- الدائرة الرابعة:
عادل خميس عبد اللطيف
احمد رشيد خلف
اسماء اسامة عبد الرحمن
يونس صعب نجم بطي

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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