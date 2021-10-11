انت الان تتابع خبر بالاسماء.. نتائج الانتخابات في محافظة الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، أسماء الفائزين من محافظة الانبار في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.
الدائرة الأولى:
- محمد ريكان الحلبوسي
- مصطفى احمدعرسان مشوط
- يحيى غازي عبد اللطيف
- سميعة محمد خليفة غلاب
الدائرة الثانية :
الدائرة الثالثة:
- هيبت حمد عباس عبد الجبار
- سالم مطر عبد حسن
- نهلة جبار خليفة
- الدائرة الرابعة:
- محمد ريكان الحلبوسي
- مصطفى احمدعرسان مشوط
- يحيى غازي عبد اللطيف
- سميعة محمد خليفة غلاب
الدائرة الثانية :
- علي فرحان حميد
- اكرم عبد مخلف
-فهد مشعان تركي
- ابتسام محمد درب
الدائرة الثالثة:
- هيبت حمد عباس عبد الجبار
- سالم مطر عبد حسن
- نهلة جبار خليفة
- الدائرة الرابعة:
عادل خميس عبد اللطيف
احمد رشيد خلف
اسماء اسامة عبد الرحمن
يونس صعب نجم بطي