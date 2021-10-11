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نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية في العاصمة بغداد.

وأدناه اسماء الفائزين في الانتخابات:

 

الدائرة الأولى
- علاء سكر سرحان جارالله الدلفي
- زياد طارق عبدالله حمد الجنابي
- أحمد جاسم صابر محمد الأسدي

 

الدائرة الثانية
- حاكم عباس موسى الزاملي
- حسن كريم مطر شمخي الكعبي
- موحان هاشم ثعلب شبيب الساعدي

 

الدائرة الرابعة
- قيس غميس حسين دوهان الفرطوسي
- حسين علي حسين كماش الكناني
- باقر كاظم ناصر جبر السعدي

 

الدائرة الخامسة
- مهند جبار عذاب سالم الخزرجي
- لبنى عبد العزيز محمد حسين اللامي
- سعيد عبيد كاظم الموسوي

 

الدائرة السادسة
- عائشة المساري
- علي الساعدي
- محمد القدري
- عباس الجبوري

 

الدائرة السابعة
- صفاء التميمي
- محمد سعدون السوداني
- محمد شياع السودان
- ابتسام التميمي

 

الدائرة الثامنة
- أحمد سليم
- ثائر الشويلي
- عبد الله الياسري

 

الدائرة 10
- حسام غازي عباس جابر
- علي فيصل فهد الفياض
- محمد فاضل جاسم محمد الدليمي

الدائرة 12
- غاندي الكزنزاني
- علي الموسوي
- علي الساعدي

 

الدائرة 17
- محمود العبيدي
- حامد الكرغولي
- سالم الغراوي
- زيتون الدليمي

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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