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انت الان تتابع خبر السومرية تنشر نتائج الانتخابات في محافظة صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365 نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في محافظة صلاح الدين.
(الدائرة الاولى)
مثنى عبد الصمد السامرائي
شعلان الكريم
خالد الدراجي
هند محمد صالح
(الدائرة الثانية)
(الدائرة الثالثة) هيثم الزهوان
مشعان الجبوري
بشرى القيسي
مثنى عبد الصمد السامرائي
شعلان الكريم
خالد الدراجي
هند محمد صالح
(الدائرة الثانية)
عمار الجبر الجبوري
مهدي تقي الامرلي
كريم شكور
نازك مهدي
(الدائرة الثالثة)
احمد عبد الله الجبوري
مشعان الجبوري
بشرى القيسي