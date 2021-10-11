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السومرية تنشر نتائج الانتخابات في محافظة صلاح الدين

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انت الان تتابع خبر السومرية تنشر نتائج الانتخابات في محافظة صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365 نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في محافظة صلاح الدين.
(الدائرة الاولى)
مثنى عبد الصمد السامرائي
شعلان الكريم
خالد الدراجي
هند محمد صالح

(الدائرة الثانية)
عمار الجبر الجبوري
مهدي تقي الامرلي
كريم شكور
نازك مهدي

(الدائرة الثالثة)
احمد عبد الله الجبوري

هيثم الزهوان
مشعان الجبوري
بشرى القيسي

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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