انت الان تتابع خبر نتائج انتخابات محافظة كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، أسماء الفائزين من محافظة كركوك في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.
الدائرة الاولى:
شاخون عبدالله
أميد محمد احمد
ديلان غفور صالح
صباح حبيب
مهيمن علي الحمداني
الدائرة الثانية:
الدائرة الثالثة وصفي العاصي
شاخون عبدالله
أميد محمد احمد
ديلان غفور صالح
صباح حبيب
مهيمن علي الحمداني
الدائرة الثانية:
ارشد الصالحي
كيلان عبدالقادر
نجوى حميد
سوسن جدوع
الدائرة الثالثة
محمد تميم
راكان سعيد الجبوري