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نتائج انتخابات محافظة كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، أسماء الفائزين من محافظة كركوك في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.
الدائرة الاولى:
شاخون عبدالله
أميد محمد احمد
ديلان غفور صالح
صباح حبيب
مهيمن علي الحمداني

الدائرة الثانية:
ارشد الصالحي
كيلان عبدالقادر
نجوى حميد
سوسن جدوع

الدائرة الثالثة
محمد تميم
راكان سعيد الجبوري

وصفي العاصي
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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