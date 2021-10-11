نتائج انتخابات محافظة كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، أسماء الفائزين من محافظة كركوك في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.