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بالأسماء.. السومرية تنشر نتائج الانتخابات لمحافظة الديوانية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، أسماء الفائزين من محافظة الديوانية في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.
الدائرة الاولى :
1-حيدر الحداد ( 7246)
2-باسم الغرابي ( 7207 )
3- محمد نوري الخزاعي ( 5850 )
4- انتصار الغرابي (4296)

الدائرة الثانية:
1-ناظم الشبلي (8731)
2-فيصل حسان النائلي ( 7554)
3-سهام الموسوي (6457)


الدائرة الثالثة:
1-جواد البولاني ( 11970)
2- عباس شعيل الزاملي (10594)
3-عبير احمد عبد السادة الهلالي ( فازت بدون كوتا) (7462)
4- اما حيدر علي شيحان في حال احتساب (عبير كوتا) ( 6049)
او ضحى القصير تصعد بدلا عنه بنظام الكوتا( 5074)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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