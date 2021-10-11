انت الان تتابع خبر بالأسماء.. السومرية تنشر نتائج الانتخابات لمحافظة الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، أسماء الفائزين من محافظة الديوانية في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.

