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انت الان تتابع خبر نتائج الانتخابات التشريعية لمحافظة ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، نتائج الانتخابات التشريعية لمحافظة ديالى.
الدائرة الأولى:
_احمد رحيم ازرك
_رعد الدهلگي
_طه المجمعي
_محمد قتيبة
_اسماء كمبش
الدائرة الثانية:
الدائرة الثالثة.: _نورس عيسى الجبوري
الدائرة الرابعة:
_احمد رحيم ازرك
_رعد الدهلگي
_طه المجمعي
_محمد قتيبة
_اسماء كمبش
الدائرة الثانية:
_همام التميمي
_صلاح زويني
_ناهدة الدايني
الدائرة الثالثة.:
الخالص
_برهان المعموري
_سالم العنبگي
الدائرة الرابعة:
_سوزان
مضر الكروي
_احمد مضهر
الدائرة الانتخابية الأولى:
الدائرة الانتخابية الثانية:
الدائرة الانتخابية الثالثة:
الدائرة الانتخابية الرابعة: