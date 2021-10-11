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نتائج الانتخابات التشريعية لمحافظة ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، نتائج الانتخابات التشريعية لمحافظة ديالى.
الدائرة الأولى:
_احمد رحيم ازرك
_رعد الدهلگي
_طه المجمعي
_محمد قتيبة
_اسماء كمبش

الدائرة الثانية:
_همام التميمي
_صلاح زويني
_ناهدة الدايني

الدائرة الثالثة.:
الخالص
_برهان المعموري
_سالم العنبگي

_نورس عيسى الجبوري

الدائرة الرابعة:
_سوزان
مضر الكروي
_احمد مضهر

 

الدائرة الانتخابية الأولى:

 

الدائرة الانتخابية الثانية:

الدائرة الانتخابية الثالثة:

الدائرة الانتخابية الرابعة:

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