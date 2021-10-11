توقف النافذة الالكترونية الخاصة بنتائج الانتخابات (صورة)

وكان رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان، قد قال في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في محافظات ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف واربيل".واضاف، ان "الاعلان يتم عبر شاشات عرضها وضمن الموقع الالكتروني للمفوضية".

وتابع، ان "هذه النتائج اولية تعتمد على ما وصل الى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة"، مشيرا الى ان "صناديق التي حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غدا الى المكتب الوطني".

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