الخلية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية الاطاحة بنائب 'البغدادي' (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن عملية الاطاحة بنائب ابو بكر البغدادي.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، "بالتزامن مع العرس الانتخابي، نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش الإرهابي سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري الملقب بأبو آسيا وأبو عبدالقادر الزبيدي".

واضافت انه "تم اعتقال المجرم بعمل نوعي من قبل قواتنا الباسلة في جهاز المخابرات الوطني، و بعملية خاصة خارج الحدود"، مشيرة الى ان "المجرم يعد أحد أهم المطلوبين دوليا وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي، المجرم عبدالله قرداش".

وتابعت ان "سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم الإرهابي، من بينها شغل منصب نائب الإرهابي، المقبور أبوبكر البغدادي، كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة"، لافتة الى ان "التنظيم واجه ضربات كبيرة في الفترة الأخيرة، من خلال اعتقال وقتل عدد من أهم قياداته وأمرائه، وبما يعزز أمن البلاد ويمنع التنظيم من القيام بأعماله الإجرامية في العراق".

وجددت الخلية "العهد لشعب العراق بأن تكون قواتنا الأمنية كافة، عيناً لا تنام، لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع وطننا".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد.