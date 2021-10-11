انت الان تتابع خبر إنجاز جديد لبنزيما يقربه من 'الكرة الذهبية' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولكن بعد فوز "منتخب الديوك" بكأس دوري أمم أوروبا، والدور الحاسم الذي لعبه بنزيما في ذلك الإنجاز، رفع من أسهم النجم البالغ من العمر، 33 عاما، لدرجة أن ريال مدريد طالب عبر حسابه الرسمي في تويتر بمنح الكرة الذهبية للاعب ذوي الأصول الجزائرية.وكان بنزيما قد عاد للمشاركة مع المنتخب الفرنسي بعد غياب دام نحو 6 أعوام، على خلفية اتهامه بمحاولة ابتزاز زميله سابقا في المنتخب، ماتيو فالبوينا، 36 عاما، من خلال التهديد بنشر مقطع مصور فاصح في العام 2015، بيد أن المهاجم المخضرم أكدمرارا إن الشرطة لجأت إلى أساليب غير شريفة لتوريطه في تلك القضية.

ويرى الكثير من عشاق "الميرنغي" أن نجمهم هو الأحق بالفوز باللقب خاصة وأنه ظلم لعدم منحه إياها في الأعوام الماضية على حد قولهم.



وكانت الجائزة قد ألغيت في العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا ، ليبقى اللقب في حوزة ميسي ، صاحب الرقم القياسي بستة ألقاب، الذي قرر خوض مغامرة جديدة هذا الموسم بتركه برشلونة للدفاع عن ألوان نادي باريس سان جيرمان، على غرار غريمه رونالدو، الفائز باللقب خمس مرات والذي قرر ترك يوفنتوس للعودة إلى مانشستر يونايتد.

وأدى إلغاء الجائزة العام الماضي إلى حرمان، النجم البولندي، روبروت ليفاندوفسكي من أرفع جائزة فردية في عالم كرة القدم وذلك بعد الموسم المذهل الذي قدمه مع بايرن ميونيخ، ليكتفي بنيل لقب الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب، لكنه سيحظى بفرصة جيدة مرة أخرى لاسيما بعدما بات أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 41 هدفاً خلال الموسم، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم "المدفعجي" الراحل غيرد مولر (40 هدفاً موسم 1971-1972).

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن عدم تألق رونالدو ونيمار في الموسم الماضي، فإن التنافس على هذه الجائزة لهذا العام سوف يكون مفتوحا على مصراعيه أمام العديد من النجوم مثل المصري، محمد صلاح، والفرنسي، كيليان نيمار.

تجدر الإشارة إلى أن لائحة الثلاثين تضمنت الإسباني سيزار أسبيليكويتا (تشلسي الإنكليزي)، والإيطالي نيكولو باريلا (إنتر الإيطالي)، والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، و الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

الإيطالي جورجو كيلليني (يوفنتوس)، والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)، والبرتغالي روبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، والإيطالي جانلويجي دوناروما (ميلان سابقاً وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً)

البرتغالي برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، والإنكليزي فيل فودن (مانشستر سيتي الإنكليزي)، والنروجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني)، والإيطالي جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)، والإنكليزي هاري كاين (توتنهام) والفرنسي نغولو كانتي (تشلسي الإنكليزي)، والدنماركي سايمون كاير (ميلان الإيطالي).

وتضم أيضا البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني)، والبلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر الإيطالي سابقاً وتشلسي حالياً)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة سابقاً وسان جرمان حالياً) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) والإسباني جيرار مورينو (فياريال) والإنكليزي مايسون ماونت (تشلسي).

ويوجد في القائمة كذلك البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان) والإسباني بيدري (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس سابقاً ومانشستر يونايتد حالياً) والمصري محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) والإنكليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) و الأوروغوياني لويس سواريس (أتلتيكو مدريد الإسباني)

ومع الإعلان عن لائحة المرشحين الثلاثين، تكون قد بدأت مرحلة التصويت التي يشارك فيها الصحفيون، ومدربو وقادة المنتخبات الوطنية الذين سوف يختارون أفضل خمسة مرشحين بالنسبة لهم.

وعقب الكشف عن اللائحة المختصرة للمرشحين، سوف يعلن عن الفائز في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

