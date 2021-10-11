اخصائية تشرح كيفية التقليل من شدة كورونا

وقال أطباء هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الاثنين، إن المرض سيمر بشكل أسرع وبشكل أخف، إذا اتبع المريض توصيات بسيطة.

نائبة مدير معهد موسكو لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة تاتيانا روجينتسوفا اوضحت: "إذا كنت ترتدي كمامة عندما اتصلت بشخص مصاب، يمكنك غسل يديك ووجهك وغسل حلقك بالماء أو بمحلول مطهر مخصص لذلك، حينها ستدخل جرعة أصغر إلى الجسم".



وبحسب زميلتها في المعهد، الباحثة المبتدئة داريا خافكينا، فإن السلالة الجديدة من فيروس كورونا لا تؤثر بشكل كبير على مدة المرض. في الوقت نفسه، تظهر المضاعفات بشكل أسرع غالبًا في اليوم الخامس.