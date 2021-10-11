اندلاع حريق كبير داخل منشآت للنفط في لبنان (فيديو)

ونشرت قناة "الجديد اللبنانية مقطع فيديو يظهر مشاهد من هذا الحريق.وأشارت "الجديد" إلى أن "الجيش اللبناني عمل على إخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني بعد اندلاع الحريق"، لافتة إلى أن "هناك تخوفا من تمدد النيران وحصول انفجار جراء هذا الحريق الكبير بمحيط منشآت النفط".

وأعلن "التحكم المروري" عن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين بسبب اندلاع الحريق في المحلة وتحويل السير إلى الطريق البحرية.

