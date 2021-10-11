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انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تكشف عن نسبة التصويت الأولية في يوم الاقتراع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام، فيما اشارت الى ان عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت.
وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن" نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة".
واضافت أن" عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت "، مؤكدا ان عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16 اما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى 58".
وبينت المفوضية نسب التصويت لهذه الانتخابات كما يلي :
السليمانية 37%
صلاح الدين 48%
نينوى 42%
واضافت أن" عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت "، مؤكدا ان عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16 اما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى 58".
وبينت المفوضية نسب التصويت لهذه الانتخابات كما يلي :
البصرة 40%
ميسان 43%
القادسية 42%
ذي قار 42%
النجف 41%
المثنى 44%
بغداد- الرصافة 31%
بغداد- الكرخ 34%
كربلاء 44%
بابل 46%
ديالى 46%
الانبار 43%
واسط 44%
دهوك 54%
اربيل 46%
السليمانية 37%
صلاح الدين 48%
كركوك 44%
نينوى 42%