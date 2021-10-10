أولمبي العراق يخسر أمام نظيره السعودي بنصف نهائي غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة غرب آسيا بفوزه مساء اليوم الأحد على المنتخب الأولمبي العراقي بهدف دون رد.

واقيمت المباراة مساء اليوم في ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الهدف الوحيد سجله اللاعب خالد الغنام في الدقيقة 49. وسيلتقي المنتخب العراقي نظيره السوري الثلاثاء المقبل لتحديد الفائز بالمركز الثالث.