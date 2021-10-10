إخماد حريق داخل مطعم في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن إخماد حادث حريق داخل مطعم في المنصور ببغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مطعم (طربوش) للأكلات السريعة في منطقة المنصور شارع 14 رمضان".

وأضافت أن "الفرق طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية"، مؤكدة أن "سبب الحريق كان نتيجة تسرب غازي الطبخ من اسطوانة غاز داخل المطعم".