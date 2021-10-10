شباب العراق يهزمون تونس وديا

وكان قد تعادلَ منتخبُنا الشبابي أمام المنتخب التونسي سلبياً في المباراة الودية التي جمعتهما الخميس الماضي في ملعب المنزه الدولي في العاصمة تونس.

وكانت قد غادرت بعثةُ منتخب الشباب العاصمة بغداد، في 3 تشرين الأول، متوجهةً إلى تونس للدخول في المعسكر التدريبي الذي يستمر من الثالث ولغاية الحادي والعشرين من الشهر الحالي تحضيراً للمشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب التي ستقام في محافظة أربيل الشهر المقبل.

